Kesme Çiçekler 'Anneler' İçin Kesiliyor

Kesme çiçekler 'anneler' için kesiliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kesme çiçek üreticileri Anneler Günü'nde 30 bin gül satmayı hedefliyor



ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kesme çiçek üreticileri Anneler Günü'nde 30 bin gül satmayı hedefliyor.

Bolaman Mahallesi'nde kurduğu seralarda kesme çiçek yetiştiriciliği yapan eski Ordu Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı İsa Falay, 14 Mayıs Anneler Günü için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Falay yaptığı açıklamada, "Beklentimiz geçen yıla oranla biraz daha yüksek. Geçtiğimiz yıl Antalya ve Mersin bölgesinde seralar ciddi zararlar gördü. Bu yüzden üretim o bölgede daha az. Dolayısıyla da bu durum fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Bu bölgede çiçeğin yetişmesi bizler için önemli bir durum. Bu yıl Anneler Günü'nde 30 bin ürün kesmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimize şu an için yaklaştık. Bu zamandan itibaren hasat dönemine girdik. 15 Mayıs tarihinde bu hedefimiz olan rakama ulaşacağımıza inanıyorum. Geçen yıl talihsizlikler yaşadık ve hava muhalefetleri bizleri çok üzdü diyebilirim. Gerçekleşen sel bizlerin seralarını yıktı ve bayağı sıkıntılar çektik. Bu yıl umutluyuz inşallah böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

kesme çiçekçilik sektörünün fındığa ek geçim kaynağı olarak mukayese edilmemesi gerektiğini vurgulayan Falay, "Kesme çiçekçilik yılda 5 defaya kadar hasat verebiliyor. Fındık ise yılda bir kez veriyor. Pazarı da oturdu diyebilirim. Bu işin bölgede gelişmesi gerekiyor. Fatsa'dan çeşitli ülkelere kesme çiçek ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Fatsa'dan yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir'e; yurt dışında ise Almanya, Gürcistan ve İtalya'ya kesme çiçek gönderiliyor.