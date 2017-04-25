Keskinoğlu, Brezilyalı Brf'nin Radarında
470 milyon dolara Banvit'i satın alan Brezilyalı BRF, Keskinoğlu'yla da ilgileniyor.
470 milyon dolara Banvit'i satın alan Brezilyalı BRF, Keskinoğlu'yla da ilgileniyor. Keskinoğlu ise bu yıl içerisinde herhangi bir satın alma ya da birleşmeye sıcak bakmıyor.
Kaynak: Dunya.com
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