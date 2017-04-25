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Keskinoğlu, Brezilyalı Brf'nin Radarında
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Keskinoğlu, Brezilyalı Brf'nin Radarında

470 milyon dolara Banvit'i satın alan Brezilyalı BRF, Keskinoğlu'yla da ilgileniyor.

Keskinoğlu, Brezilyalı Brf'nin Radarında

470 milyon dolara Banvit'i satın alan Brezilyalı BRF, Keskinoğlu'yla da ilgileniyor. Keskinoğlu ise bu yıl içerisinde herhangi bir satın alma ya da birleşmeye sıcak bakmıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Keskinoğlu, Banvit