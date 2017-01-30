Keskin: "Yerel Yöneticilerimizin Başarısı Bizleri Mutlu Ediyor"

CHP'nin eski genel sekreterlerinden Adnan Keskin, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in zoru başararak kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, "Yerel yöneticilerimizin başarısı bizleri de mutlu ediyor" dedi.



Çukurova Belediyesi'nin Halk Günü'ne katılan Keskin, yerel yönetimlerde, seçilmenin değil, görevi başarı ile yürütmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Belediye Başkanımız Soner Çetin, bu zorlu görevi, layıkıyla yerine getirip, göğsümüzü kabartıyor. Kendisinin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyorum. Yerel yöneticilerimizin başarısı bizleri de mutlu ediyor. Çalışmaları nedeniyle de belediye başkanımızı kutluyorum" diye konuştu.



"Halkın karşısına çıkmak cesaret işi"



Göreve geldiği 2 Nisan 2014'ten sonraki ilk Cuma başlattığı Halk Günü toplantılarını, bugüne kadar aralıksız sürdürmenin gururunu yaşadığını söyleyen Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:



"Halkımıza, göreve gelmeden söz verdik. Her hafta bürokratlarımızla karşınızda olacağız dedik. Bu sözümüzün arkasında durmanın gururunu yaşıyoruz. Herkes, birkaç toplantıdan sonra, bunun sürdürülemeyeceğini düşündü ama biz her hafta halkımızın sorunlarını dinleyip, çözümler ürettik. Sorunları azaltarak devam ettirdiğimiz halk günlerinde, halkımızla, dertlerimizi, sevinçlerimizi, üzüntülerimize de paylaşıyoruz. Bu toplantılar, sorun toplantıları olmaktan çıktı, dost toplantılarına dönüştü. Benim, belediye başkanlığı görevinden en çok zevk aldığım anlar, halkımızla bir araya geldiğim zamanlardır." - ADANA