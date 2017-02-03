Keskin: "Demokratik Yarışa Gölge Düşmemeli"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, geçtiğimiz gün sosyal medyada ellerinde kurusıkı tabanca ile poz vererek Cumhurbaşkanlığı sistemine 'hayır' diyenleri 15 Temmuz gibi sokaklarda bekleyeceklerini yazan iki genç hakkında konuştu. Keskin, "Demokratik yarışa gölge düşürmemek gerekir" dedi.



Sosyal medyada ellerinde kurusıkı tabanca ile poz veren ve "Başkanlık sistemine 'hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notunu paylaşan 19 ve 17 yaşlarındaki iki genç hakkında konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, halkı sağduyulu olmaya davet etti. Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Keskin, iki şahıs hakkında emniyet güçlerinin işlem başlattığını kaydetti. Referandum sürecine girildiğinde bu tür provokasyonların olabileceğini daha önceden tahmin ettiklerini kaydeden Keskin, "Genel Başkanımız Binali Yıldırım toplantılarda bu tarz olayların olabileceğine değiniyor. Güvenlik güçlerimiz provokasyonlara karşı önlemlerini alıyorlar. Demokratik bir ortamda 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar. Bu anlamda demokratik bir yarış olacak" diye konuştu.



Parti il başkanları ile farklı görüşlerde olmalarına karşın bir araya geldiklerini belirten Keskin, "Parti il başkanları farklı farklı siyasi fikirlere sahibiz ancak ülke menfaatleri söz konusu olunca hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu referandum Türkiye'nin önemli tarihlerinden birisi olacak. Bütün vatandaşlarımızı bu tip provokasyonlara gelmemeleri için uyarıyoruz" şeklinde konuştu.



"Ailelere büyük görev düşüyor"



Ailelere de büyük görev düştüğünün altını çizen AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Bu kişiler lise öğrencisi ve ailelere de çok büyük görev düşüyor. Ailelerin çocuklarına sahip olması gerekiyor. Belki kendi aralarında şakalaşırken yaptıkları bir şey veya farklı bir niyetle yaptılar ama topluma mahal olacak olaylarda daha dikkatli olunmalıdır. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hep sağduyudan yana olduk. Ülke menfaatleri için hareket ediyoruz ve 15 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Elimizden geldiği kadar bu tip olaylara prim göstermemek için gayret gösterdik. Önemli olan huzurlu şekilde yaşamak ve bu ülkeyi ileriye götürmektir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE