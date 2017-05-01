Kesk ve Disk'ten 1 Mayıs Açıklaması

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Hakkari şubeleri, 1 Mayıs dünya işçi bayramı nedeniyle ortak bir basın açıklaması düzenledi.



KESK toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasına KESK, DİSK, Eğitim-Sen, SES ve Tümbel-Sen temsilcileri katıldı. Burada sendikalar adına açıklama yapan SES Şube Başkanı Musa Bor, şunları kaydetti:



"Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca işçi emekçi ve ezilen halklar, 2017 1 Mayıs'a adeta 3. dünya savaşı koşullarında, çalışma ve yaşam şartlarının giderek ağırlaştığı, işsizliğin, güvencesizliğin normalleştirilmeye çalışıldığı koşullarda giriyor. Sermayenin hanesine daha fazla sömürü ve kar yazan emperyalist-kapitalist sistem, emekçi sınıflar ve ezilen halklar için daha çok yoksulluğa, işsizliğe, açlığa, savaşa ve ölüme neden oluyor. 1 Mayıs'a vesile olan 1886 yılında gerçekleştirilen grev üzerinden tam 130 yıl geçti. O günden bu yana işçi sınıfı, ezilenler her türlü bedeli ödeyerek grev hakkını uluslararası sözleşmelerle güvenceye aldılar. Ancak ülkemizde sadece son üç yılda gerçekleştirdiğimiz grevler nedeniyle on binlerce kamu emekçisi hakkında soruşturma açıldı, cezalar verildi, ihraç ve açığa almalarda gerekçe haline getirildi" şeklinde konuştu. - HAKKARİ