Kesk Üyelerinden İşe İade Eylemi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen KESK üyesi memurlar, işe iadeleri talebiyle eylem yaptı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bugün saat 15.00'te bir araya gelen yaklaşık 200 KESK üyesine, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de destek verdi. İşe iade isteyen grup adına, Eğitim- Sen Ortaca Temsilcisi Galip Tüzün, açıklama yaptı. OHAL kapsamında yayınlanan KHK'ler ile ihraç edilen üyelerinin mağdur olduğunu belirten Tüzün, şunları söyledi:



"Geçmişten günümüze hep darbelerin karşısında olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbeye karşı çıkan KESK, 1 Eylül'den itibaren hedef haline getirilmiştir. İhraç edilenler arasında arasında KESK yönetici ve üyelerimizden 3 bin 300 kişinin yer alması örgütlü mücadelemize, ulusal ve uluslararası hukukla teminat altına alınan sendikal haklarımıza yönelik özel bir girişimle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Sendikal haklarımızın ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Kamu emekçilerinin işi, ekmeği, seyahat hakkı, temel yaşamsal ve özgürlükleri KHK'lerle rafa kalkmıştır. Kamu çalışanları yaşamsal temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmişlerdir. İşimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz."



Grup, açıklamanın ardından halay çekti. Ardından belediye parkında oturarak, görüş alışverişinde bulundu. Sonrasında ise sessizce dağıldı.



- Muğla