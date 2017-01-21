Kesk'ten Khk Tepkisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kayseri Şube üyeleri düzenledikleri basın toplantısıyla kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmelere tepki gösterdi. Bu sırada 'Ekmek düşmanısınız' diyen vatandaşlar da üyelere tepki gösterdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan KESK Kayseri Şube üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile haksız yere ihraç edilenlerin olduğunu söyledi. Burada konuşan Sağlık Emekçileri Sendikası Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya, kendisinin de ihraç edildiğini belirtti. Karayaka, "Hükümetin 15 Temmuz darbesi ve darbecileri ile hesaplaşma konusunda samimiyete davet ediyoruz. Ülkemizde 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimini bugün görevinden ihraç edilen ve açığa alınan 100 binin üzerindeki öğretmen, sağlıkçı ve memurlar yapmadı. Darbe girişimi yapanlarla FETÖ ile mücadele etmek adına OHAL ilan edenler FETÖ ile gerçekten hesaplaşmıyor" ifadelerini kullandı.



Bu sırada, meydandan geçen vatandaşlarda, KESK üyelerine tepki gösterdi. 'Ekmek düşmanısınız' diyerek tepkisini dile getiren bir vatandaşı, polis ekipleri uzaklaştırdı. - KAYSERİ