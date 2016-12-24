Kesk, Ohal Kapsamında Açığa Alınan Kamu Çalışanları İçin Eylem Yaptı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi bir grup, OHAL kapsamında açığa alınan kamu çalışanları için eylem yaptı.



KESK üyesi bir grup, Mithatpaşa Caddesi'nde toplanarak Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Grup burada OHAL kapsamında açığa alınan kamu çalışanları için eylem yaptı. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu grup adına KESK Başkanı Lami Özgen, bir basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, basın açıklaması boyunca çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yapılan açıklamaların ardın grup, olaysız şekilde dağıldı. - ANKARA