Kesk Milletvekillerine Mektup Gönderdi: " Son Kez Sesleniyoruz, Korkmayın, Hayır Deyin"

Kesk Milletvekillerine Mektup Gönderdi: 'Son Kez Sesleniyoruz, Korkmayın, Hayır Deyin

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads