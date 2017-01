Kesk Milletvekillerine Mektup Gönderdi: ' Son Kez Sesleniyoruz, Korkmayın, Hayır Deyin'

Kesk'e bağlı sendika üyeleri, Meclis'te görüşülmekte olan yeni anayasa görüşmelerinde toplumsal uzlaşının olmadığını ve 4 partinin de konuyla ilgili anlaşamadığına dikkat çekerek, Kayseri Ak Parti, CHP ve MHP Milletvekillerine 'hayırö oyu vermeleri için mektup gönderdi.



Mektupta, 'Türkiye bir muz cumhuriyeti, yurttaşları da basitçe 'tebaa' değildir. Bu ülkenin geleceği, bu ülkenin bekası tek bir kişiye bağlanamaz. Hayır demezseniz, 'oy hakkını' ortadan kaldıran vekiller olarak tarihe geçeceksiniz. Kişisel ikbal peşinde koşanları bir kenara bırakarak sizlere son kez seslenmek isteriz ki, bu destanları bir kez daha hatırlayın, korkmayın ve hayır deyin.ö denildi. Merkez postane önünde bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri adına basın açıklamasını Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya yaptı. Toplumumuzun tamamının onaylamadığı, TBMM'de bulunan 4 partinin dahi uzlaşmadığı Anayasa değişikliği oylamalarında Kayseri Milletvekillerinin 'hayırö oyu kullanmalarını talep ettiklerini kaydeden Karakaya, daha sonra 9 vekile gönderecekleri mektubun içeriğini okudu. Mektupta, şu ifadeler yer aldı:



"Getirilmek istenen sistemin parlamenter demokrasiyi yok edeceğinin, içinde bulunduğunuz meclisi işlevsiz hale getireceğinin, güçler ayrılığı ilkesini tamamen yok edecek bir 'seçilmiş diktatör' sistemi olduğunun, tek parti devletinin inşa edildiğinin eminiz sizler de farkındasınız. Tarih bu koşullarda kendi istikbalini korumayı değil, ülkesini ve yurttaşlarını korumayı tercih edenleri saygıyla anar. Kendi istikbalinizi, tek bir kişinin sınır tanımaz hırslarının istikbaliyle değil, ülkenin ve halkın istikbaliyle aynı doğrultuda görmenizi beklemek, size oy veren ve vermeyen her yurttaşın en doğal hakkıdır. Sizler de farkındasınız: Böyle hukuksuz yöntemlerle geçirilen Anayasa hükümsüz olacaktır. Sizlere ilk çağrımız, bu ülkenin yurttaşlarına ve bulunduğunuz mevkiinin saygınlığına uygun olarak o kabinlere girmeniz, oyunuzu kullanmanızdır. Aksi halde genel seçimlerde veya referandumlarda yurttaşların da 'açık oy kullanma hakkı var' denilerek, kabine girenlerin baskı altına alınacağı bir dönemin kapısını açacak ve 'oy hakkını' ortadan kaldıran vekiller olarak tarihe geçeceksiniz. Halkın gündemi ile meclisin gündeminin giderek birbirinden kopmakta, ekonomik bir krizin alametleri artarken, ülkede huzur ve güven ortamı sarsılırken, yurttaşlar geçim derdi bir yana, can güvenliği endişesiyle yaşamlarını sürdürmeye çalışırken TBMM'nin tek bir kişinin hırslarını her şeyin önünde tutması, sizlerin ve TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmektedir. TBMM'nin bu sorunlar için toplanmadığı her gün bir kişinin amaçları gerçekleşiyor olabilir ama 80 milyon kaybetmektedir. Türkiye bir muz cumhuriyeti, yurttaşları da basitçe 'tebaa' değildir. Bu ülkenin geleceği, bu ülkenin 'bekasıö tek bir kişiye bağlanamaz. Bu ülkede laik-demokratik bir cumhuriyete kavuşmak için, sosyal devletin kazanımları için, adalet için nice mücadeleler verilmiş, nice bedeller ödenmiştir. Ülkemizin geleceğinin teminatı, kendisine sınırsız bir güç isteyenler değildir. Geleceğin teminatı 'toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çok' destan yazanlardır. Bu topraklarda bu destanlardan bolca bulunmaktadır. Kişisel ikbal peşinde koşanları bir kenara bırakarak sizlere son kez seslenmek isteriz ki, bu destanları bir kez daha hatırlayın, korkmayın ve hayır deyin"



Yapılan basın açıklamasının ardından KESK'e bağlı sendikaların şube temsilcileri ayrı ayrı, Ak Parti milletvekilleri; Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu ile CHP Milletvekili Çetin Arık ile MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'na söz konusu mektubu gönderdi.