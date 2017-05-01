Kesk Eş Genel Başkanı Özgen: Ohal ve Khk'larla 100 Kamu Emekçisi İşinden Edildi

BAKIRKÖY'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, "OHAL ve KHK'larla 100 bin kamu emekçisi işinden edildi. 10 binlerce kamu emekçisi açığa alındı. Haklarımız KHK'larla yasaklanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar, keyfi uygulamalar devam ediyor. 3 binin üzerinde KESK üyesi işten atıldı. Sizin OHAL yasanıza, KHK'larınıza, soruşturmalarınıza boyun eğmiyor, korkmuyor, geri adım atmıyoruz" dedi.



Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Lami Özgen, 16 Nisan referandumuna değinerek, "Emekçiler olarak 'hayır' taleplerimizi birleştirerek bu ülkenin yarısı olduğumuzu ortaya koyduk. Kanun hükmünde kararnamelere, OHAL'e, baskılara, tutuklamalara, iş güvencesini ortadan kaldırılmasına, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına, iş cinayetlerine, iş yerlerindeki mobbinge hayır dedik. İradelerimizi ortaklaştırdık" dedi.







"REFERANDUM SONUÇLARI ŞAİBELİDİR BU SONUÇLARI ÜLKENİN YARISI OLARAK KABUL ETMİYORUZ"



Lami Özgen, "Onlar her zamanki gibi hileleri ile yalanları, hırsızlıkları ile bizlerin iradesini çaldı. Referandum sonuçları şaibelidir. Bu sonuçları ülkenin yarısı olarak kabul etmiyoruz. Buna bir kez daha hayır demeye devam ediyoruz" dedi.







"OHAL VE KHK'LARLA 100 BİN KAMU EMEKÇİSİ İŞİNDEN EDİLDİ 10 BİNLERCE KAMU EMEKÇİSİ AÇIĞA ALINDI"



Lami Özgen, "OHAL ve KHK'larla 100 bin kamu emekçisi işinden edildi. 10 binlerce kamu emekçisi açığa alındı. Haklarımız KHK'larla yasaklanmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız hakkında soruşturmalar, keyfi uygulamalar devam ediyor. 3 binin üzerinde KESK üyesi işten atıldı. Sizin OHAL yasanıza, KHK'larınıza, soruşturmalarınıza boyun eğmiyor, korkmuyor, geri adım atmıyoruz. Yalanlarınıza dolanlarınıza boyun eğmeden, diz çökmeden mücadeleye devam edeceğiz. Bu onlara büyük bir ıstırap. Selam olsun baskıya, zulme, faşizme karşı boyun eğmeden mücadele edenlere. Faşizme karşı omuz omuza yürüteceğimiz mücadele bizim ortak geleceğimizi ifade etmektedir. Kurtuluş yok tek başına ya beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.







İÇERİDE VE DIŞARIDA BARIŞ TALEBİMİZDE ISRAR EDİYORUZ



Lami Özgen, "AKP iktidarı, tekçi, otoriter faşizan politikaları ile beraber tek adam sistemini kurumsallaşmaya giderken bizim temel hak ve özgürlüklerimizi sadece sınırlamak ve engellemek ile kalmıyor bunları ortadan kaldırarak kendi faşizan sistemini kurumsallaştırmak istiyor. İçeride ve dışarıda yürütülen savaş ile kurumsallaştırarak toplumun muhalif kesimlerini karşı karşıya getirip tekleştirmeyi, ötekileştirmeyi savaş politikaları ile hayata geçirmek istiyor. İçeride ve dışarıda barış talebimizde ısrar ediyoruz. Bu konuda mücadeleye devam edeceğiz. AKP'ye bu savaş politikalarından vazgeç diyoruz. İçeride diyalog ve barış süreci dışında başka bir seçeneğin olmadığını bir kez ah ifade ediyoruz. Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Hükümet son zamanlarda Ortadoğu savaş batkalığına batmaktadır. Özelikle IŞİD vahşetine karşı Ortadoğu'da oluşturduğu ittifak karşısında AKP iktidarının uğursuz politikaları sonuç vermeyecektir" açıklamasında bulundu. - İstanbul