Kesintisiz müzik ve eğlence The Populist'te devam ediyor

Menüsünde yer alan craft tatları ve bomontiada'nın ruhunu yansıtan ambiyansıyla konuklarına keyifli anlar yaşatan The Populist, 2017'nin ilk ayından eğlencenin ritmini tutacak.

Farklı müzik konseptlerini muhteşem performanslarıyla tamamlayan mekanda, DJ Mr. Murdoc - Soft Rock, DJ Hasan Köseoğlu – Past to Present, DJ Cihan Saldıran – Disco Funck Rock, DJ Nadir Duman – Poprock Alternative, DJ Levent Şen - Indie Rock & Indie Pop & Pop Rock gibi önemli isimler Ocak ayı boyunca The Populist müdavimlerine keyifli anlar yaşatacaklar.

Ocak'ta The Populist sahnesinde yer alan isimler: Ocak ayı boyunca Her Salı-Çarşamba ve Perşembe (3-4-5-10-11-12-17-18-19-24-25-26-31 Ocak) günleri DJ Mr. Murdoc-Soft Rock, Her Cuma (6-13-20-27 Ocak) DJ Hasan Köseoğlu-Past to Present, 7 Ocak DJ Nadir Duman-Poprock Alternative, 14 Ocak DJ Levent Şen - Indie Rock & Indie Pop & Pop Rock, 21 Ocak DJ Cihan Saldıran - Disco Funk Rock, 28 Ocak Nikki Wild 80's & 90's Rock…