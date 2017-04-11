Kesinleşen Hapis Cezası Nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Parti Üyeliği Düşürülen Eski...
Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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