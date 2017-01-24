Kesimoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.



Kırklareli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir toplantıya katılmak üzere Ankara'ya giden Kesimoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, istişarede bulunduğu bildirildi.



Kesimoğlu'nun ziyarette Kılıçdaroğlu'na çalışmaları hakkında bilgiler verdiği belirtilen açıklamada, Kesimoğlu'nun partide düzenlenen "Referandum Stratejileri" toplantısına katıldığı ifade edildi.