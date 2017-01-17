Kesik Baş' Cinayeti Sanıklarının Yargılanmasına Devam Edildi

SİVAS'ta 2002 yılında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen uzman çavuş Adem Keleş'in katil zanlısı Murat Arısoy ile cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'in yargılanmalarına devam edildi.



Yenidoğan Mahallesi 22'nci sokaktaki Eser Evler'de 13 yıl önce işlenen ve kamuoyunda 'kesik baş' cinayeti olarak bilinen uzman çavuş Adem Keleş'in öldürülmesi olayı, uzun süre faili meçhul kaldı. Uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş'in imam nikahıyla birlikte yaşadığı Dinçer Kara'nın ihbarı üzerine dosya 13 yıl sonra yeniden açıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrası cinayetin şüphelisi olarak Murat Arısoy (38), cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla da uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş (41) geçen yıl gözaltına aldı. Mahkemece tutuklanarak Sivas Cezaevi'ne konulan sanıklar hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Davanın 7'nci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık tarafından sanık Murat Arısoy için tasarlayarak adam öldürme, uzman çavuşun eşi Meryem Şule Erdemir Keleş için de cinayete azmettirme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savunmasını yapan sanık Arısoy, cinayeti planlayarak işlemediğini söyledi.



"BEN TALİMAT VERMEDİM"



Eşi Adem Keleş'i öldürtmeye azmettirmekle suçlanan Meryem Şule Erdemir Keleş ise, daha önceki savunmaları tekrar ederek, "Murat Arısoy kendi iradesiyle bu cinayeti işlemiştir. Ben kesinlikle kendine talimat vermedim. Madem öldürmeye azmettirdim, kendisine nasıl bir maddi teklifte bulunmuşum? Ben burada olmayı hak etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.



Daha sonra sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı savunmanın ardından karar verilmesi için duruşmayı 16 Şubat 2017 tarihine ertelendi.



- Sivas