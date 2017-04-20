Keşan Yengesiyle Ilişkisi Olduğunu Iddia Ettiği Arkadaşını Öldürdü
Edirne'nin Keşan İlçesi'nde O.B.,cezaevinde olan ağabeyinin karısıyla gönül ilişkisi kurduğu iddia edilen arkadaşı 30 yaşındaki Ali Demir'i başından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Edirne'nin Keşan İlçesi'nde O.B.,cezaevinde olan ağabeyinin karısıyla gönül ilişkisi kurduğu iddia edilen arkadaşı 30 yaşındaki Ali Demir'i başından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, Yenimescit Mahallesi'ndeki Karanlık Dere mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, O.B., cezaevinde olan ağabeyinin karısıyla gönül ilişkisi kuran arkadaşı Ali Demir'i konuşmak için Karanlık Dere mevkiindeki ormanlık alana çağırdı. Ali Demir, 17 SL 714 plakalı hafif ticari aracıyla ormanlık alana giderek O.B.'yi beklemeye başladı. Bu sırada O.B. yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle araçta bekleyen Demir'i başına 5 el ateş ederek vurdu. Ali Demir hayatını kaybederken, O.B. olayda kullandığı av tüfeğiyle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. O.B.'nin cinayeti itiraf etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Demir'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Katil zanlısı O.B.'nin, pazarlamacılık yapan Ali Demir ile daha önce birlikte çalıştıkları bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.