Keşan - Tmmob: Keşan'daki Kirlilik, Deaş Saldırısının Etkilerinden Daha Büyük

Tmmob: Keşan'daki kirlilik, DEAŞ saldırısının etkilerinden daha büyük



TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Edirne'nin Keşan İlçesi'nde 2016 yılında kükürt dioksit oranı sınır değerlere göre 166 kere aşıldı. Raporda, Keşan'da meydana gelen hava kirliliğinin geçen yıl Ekim ayında Musul'daki bir kükürt üretim tesisine yapılan DEAŞ saldırısı nedeniyle oluşan hava kirliliğinden çok daha ciddi olduğunun gözle görülür şekilde ortaya konulduğu belirtildi.



TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporu açıklandı. Raporda, Keşan'da kükürt dioksit oranının sınır değerlere göre 2016 yılında 166 kere aşıldığı belirtilerek, Keşan'daki bu kirliliğin geçen yıl Ekim ayında Musul'da kükürt üretim tesislerine DEAŞ saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutta olduğu bildirildi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nda Keşan'daki hava kirliliği ile ilgili, 'Edirne Keşan'da kirlilik 2015 yılında olduğu gibi en üst seviyeye ulaşmış durumdadır. Kömür kullanımından kaynaklanan kükürt dioksit miktarı oldukça fazladır. Dünya Sağlık Örgütü ve AB sınır değerleri yoğun bir şekilde aşılmaktadır. Partikül Madde 10 kirleticisinin de sınır değerlerinin aşıldığı görülmektedirö denildi.



KİRLİLİK, IŞİD SALDIRISININ ETKİLERİNDEN DAHA BÜYÜK



Raporda, Keşan'daki kirliliğin Ekim ayında DEAŞ'ın Musul'da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edilerek, 'Edirne Keşan'a bakıldığında yönetmelikte yılda sadece 3 kere aşılmasına izin verilen SO2 (kükürt dioksit) değerinin 2015 yılında 112 kere aşılırken, 2016 yılında 166 kere aşılarak SO2 kirliliğinin görüldüğü gün sayısının yükseldiği görülmektedir. Edirne-Keşan'da meydana gelen kirliliğin Ekim ayında DEAŞ saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi olduğu gözle görülür şekilde ortaya konulmuştur. Bu durumda Edirne Keşan bölgesindeki hava kirliliği konusunda acil önlem alınmalıdır. 2015 yılında PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 228 gün aşıldı ve 35 gün ölçüm yapılmadığı görülmüştür. 2016 yılında ise PM10 sınır değeri 197 gün aşılmış ve 17 gün ölçüm yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.



VATANDAŞLAR SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLMELİ



TMMOB Çevre Mühendisleri Odası raporunda kirliliğin insan sağlığına olan etkilerine de değinilerek, şunlar kaydedildi: "2015 ve 2016'da da devam eden yoğun kirlilik nedeniyle acilen vatandaşlar sağlık taramasından geçirilerek hava kirliliğinin etkileri irdelenmeli, önleyici faaliyetler hayata geçirilmelidir"



HAVA KALİTESİ 'HASSAS' VE 'KÖTÜ' SEVİYEDE



Türkiye'de havası en kirli şehirlerden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde, kirliliğin azaltılması için alınan önlemler de yeterli olmadı. İthal kömür kullanılması, yakıcı ve apartman yöneticilerine eğitim verilmesi, yakım saatlerinin belirlenmesi, yakılan kömür ve kazanların sık sık denetlenmesine rağmen hava kirliliğinde önemli bir düşüş yaşanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonları'nın ölçümlerine göre Keşan'daki veriler havaların soğumasıyla özellikle akşam saatlerinde 'hassas' ve 'kötü' seviyede tespit edildi. Kentte solunum yollarına bağlı hastalıklar artış gösterirken, vatandaşlar bazen kirli hava nedeniyle nefes almakta bile güçlük çekiyor. GAZDAŞ'ın şehirdeki altyapı çalışmaları sürerken, doğalgaz kullanımına önümüzdeki yıl kış aylarında geçilmesi planlanıyor.