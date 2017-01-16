Keşan'daki Maden Ocağında Yaşanan Göçük'te 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında bu akşam 21:00 sularında göçük meydana geldi.

YERİN 900 METRE ALTINDA

16.00-24.00 saatleri arasındaki vardiyada, yerin yaklaşık 900 metre altına inen işçi Niyazi Akçay'ın çalıştığı sırada göçük oluştu. Akçay, göçük altında kalırken, haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaşmadan madende çalışan diğer işçilerin çabalarıyla göçük altında kalan Niyazi Akçay toprak yığınlarının altında çıkarıldı.

OTOPSİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akçay'ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.