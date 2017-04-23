Keşan'daki Kutlamalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki etkinlik Keşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz tarafından anıta çelenk sunulması saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz ve Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu öğrencisi Yağmur Ertuğrul birer konuşma yaptı. İlk ve ortaokullarda günün anlamı ile ilgili şiir yarışmasında dereceye girenlerin eserlerini okumasının ardından, şiir, resim ve kompozisyon alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Daha sonra oluşturulan kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Mehmet Gemici Cennet Parkı'na yürüdü. Burada devam eden etkinliklerde öğrenciler halk oyunları, zeybek ve jimnastik gösterileri sergiledi. Serin havaya rağmen etkinliklere katılım yoğun oldu.