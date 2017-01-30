Keşan'daki Kazada Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde dün 2 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki İsmail Gürses, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, dün saat 04.45 sıralarında, Keşan-Malkara karayolu Yenimuhacir Beldesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nden Keşan'a giden 19 yaşındaki Gökberk Karasu yönetimindeki 59 LG 557 plakalı otomobillin direksiyon kontrolünü yitirince, refüje çarptı. Takla atan otomobil 100 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü Gökberk Karasu ve arkadaşı 25 yaşındaki Hüseyin Özgünay olay yerinde hayatlarını kaybederken, İsmail Gürses ağır yaralandı.



Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İsmail Gürses, bu sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gürses'in cenazesi, hastane morgunda savcı ve jandarma gözetimindeki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.



Kazada hayatlarını kaybeden 3 gencin, bugün Malkara İlçesi'ne bağlı Yaylagöne Mahallesi'nde toprağa verilecekleri bildirildi.



- Edirne