Keşan'daki Cinayete 3 Tutuklama

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde aracında av tüfeğiyle başından vurularak öldürülen 30 yaşındaki Ali Demir'in cinayet şüphelisi 18 yaşındaki H.O.B. ile kendisini azmettirdiği iddia edilen babası 49 yaşındaki İ.B. ve arkadaşı 20 yaşındaki H.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, geçen Çarşamba günü, saat 19.00 sıralarında Yenimescit Mahallesi Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre H.O.B., cezaevinde olan ağabeyinin eşiyle gönül ilişkisi kuran arkadaşı Ali Demir'i konuşmak için Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Ali Demir, 17 SL 714 plakalı hafif ticari aracıyla ormanlık alana giderek H.O.B.'yi beklemeye başladı. Bu sırada gelen H.O.B., yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle araçta bekleyen Demir'i başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü.



Polis, olayın ardından şüpheli H.O.B. ile cinayete azmettirdiği öne sürülen babası İ.B. ve arkadaşı H.I.'yı gözaltına aldı. Üç şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



- Keşanedirne