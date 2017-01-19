Keşan'da Yangın

Keşan'da inşaatı süren bir apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, Mithat Gücüyener Caddesi'ndeki bir apartmanın inşaatında duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine hızla gelen itfaye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.



Yangının elektrik panosundan çıktığı öğrenilirken, binada hasar oluştu.