Keşan'da Yağmur Yağışı Etkili Oldu

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.Hava sıcaklığının 16 derece olduğu ilçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı. Yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi.