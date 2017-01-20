Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde polis tarafından durdurularak arama yapılan araçta 781 gram bonzai ve 594 ecstasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan'da bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 781.39 gram bonzai ve 594 ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan N.C., S.F. ve M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Edirne