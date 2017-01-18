Keşan'da Umreye Gidecekler Uğurlandı

Keşan ilçesinde umreye gidecek 34 kişi uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığının yarı yıl tatili için hazırladığı umre programı kapsamında yola çıkacak vatandaşlar için İki Minareli Çarşı Camii'nde program düzenlendi.



Hersekzade Ahmet Paşa Camii Müezzini Ferdi Genç, umreye gidecek vatandaşlara bilgi verdi.



Buradaki programın ardından Genç başkanlığındaki 20 kadın, 14 erkekten oluşan kafile umre için yola çıktı.