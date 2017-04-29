Keşan'da Plakasız Motosikletler Toplanıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımı artarken, trafik polislerinin denetimleri de aralıksız sürüyor.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçe merkezinde artan ve tehlike oluşturan motosiklet kullanımıyla ilgili denetimlerini arttırarak devam ettiriyor. Çarşı merkezinde plakasız motosikletleri toplamaya başlayan trafik ekipleri, ehliyetsiz sürücülere de cezai işlem uyguluyor.



Son günlerde yapılan denetimlerde çok sayıda plakasız motosiklet ele geçirilirken, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı. - EDİRNE