Keşan'da Lavanta Ekimi

Keşan ilçesinde ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla lavanta ekimi yapıldı.



Tarlasına ilk defa lavanta eken eski CHP milletvekili Kemal Demirmendereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede tarım yelpazesini ve ürün çeşitliliğini geliştirmek istediklerini belirtti.



Bölgede ilk defa farklı bir ürün ektiklerini ifade eden Demirmendereli, lavantanın coğrafi konum ve iklim açısından bölgeye çok uygun bir bitki olduğunu söyledi.



Bir dönümlük tarlaya 2 bin lavanta fidesi diktiklerini belirten Demirmendereli, bu alandan yaklaşık 10 litre yağ elde edildiğini ifade etti.



Demirmendereli, konuşmasına şöyle devam etti:



"Yağın litresi, dünya fiyatlarına göre 80 ile 100 avro arasında değişiyor. Sonuç alındığında çiftçiliğin kaderini fevkalade değiştirecek bir ürün. Güney Edirne bölgesinde ilk defa bunu ekiyoruz. Bunun çiftçilikte yeni bir sayfa olacağını düşünüyorum. Umarız çiftçilerimiz de bu projenin arkasında durarak bunu yakından takip eder. Sadece yağı değil balı da kıymetli. Japonlar, lavantanın dondurmasını bile yapmışlar. Kırklareli'de lavantanın peynirini yapmışlar. Bölge insanımızın yaratıcılığı lavantayı nereye taşıyacak, bunu hep birlikte göreceğiz."