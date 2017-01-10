Keşan'da Kar Yağışı Etkisini Arttırdı (2)

TIR GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ SAĞLANIYOR



Edirne'nin Keşan İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Keşan-İpsala ve Keşan-Gelibolu yollarında TIR'ların geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.



Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Keşan'da, kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karayolları ve trafik ekipleri Keşan'dan, İpsala, Edirne, Gelibolu ile İstanbul yönüne yolların ulaşıma kapanmaması için TIR'ların geçişleri kontrollü olarak veriyor. TIR'lar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Keşan ve İpsala ilçeleri yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonlarının araç park alanlarına yönlendiriliyor.



Güzergahlarda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Sürücüler, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Trafik ekipleri, araç sürücülerinden kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamalarını, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.



