Keşan'da Kar Nedeniyle Tente Çöktü

Keşan ilçesinde biriken kar nedeniyle bir işyerinin otopark tentesi, park halindeki aracın üzerine çöktü.



Alınan bilgiye göre, Keşan Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinin otopark tentesi, kar birikmesi nedeniyle çöktü. Çökme sonucu otoparkta park halindeki araçta hasar oluştu.



Çöken tente, sanayi esnafınca kaldırıldı.