Keşan'da ilk kez lavanta ekimi yapıldı



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk lavanta ekimi CHP Edirne eski Milletvekili Kemal Değirmendereli'ye ait 3 dönümlük tarlada yapıldı.



Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün de desteğiyle bölgede yaygınlaştırılmaya çalıştırılan lavanta, Keşan'da ilk kez ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi yakınlarında CHP Edirne eski Milletvekili Kemal Değirmendereli'ye ait 3 dönümlük tarlaya ekildi. Kemal Değirmendereli, bölgede ürün çeşitliliğini arttırmak adına bu yıl ilk kez lavanta ekimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün bizim bölgemizde ilk defa farklı bir ürünün ekimini yapıyoruz. Lavanta gerek iklim itibariyle gerekse coğrafi konum itibariyle bölgemize uygun bir çalı bitkisi. Fransa'nın Provence bölgesinde ve Bulgaristan'da yaygın olarak üretiliyor. Bizim bölgemizde de çok olumlu sonuçlar vereceğini tahmin ediyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bu konuda araştırmalar yürütüyor. Onlarında rehberliğinde bu ekimi gerçekleştirdik! dedi.



LİTRE FİYATI 80 İLA 100 EURO ARASINDA DEĞİŞİYOR



Bir dönüme 2 bin fide ekildiğini ve dönümünden yaklaşık 10 litre lavanta yağı elde edildiğini ifade eden Değirmendereli, "Yağın litresi de dünya fiyatlarına göre 80 ila 100 euro arasında değişiyor. Sonuç alındığında çiftçiliğin kaderini fevkalade değiştirecek bir ürün. Güney Edirne bölgesinde ilk defa bunu ekiyoruz. Bunun çiftçilikte yeni bir sayfa olacağını düşünüyorum. Umarız çiftçilerimiz de bu projenin arkasında durarak bunu yakından takip ederler. Sadece yağı değil balı da kıymetli. Japonlar, lavantanın dondurmasını bile yapmışlar. Kırklarelili arkadaşlar lavantanın peynirini yapmışlar. Bölge insanımızın yaratıcılığı lavantayı nereye taşıyacak, bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.



Konuşmanın ardından lavanta fideleri özel geliştirilen bir makineyle toprağa ekildi.