Keşan'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Gözaltına Alındı

Keşan ilçesindeki işyerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak ve Anafartalar caddelerindeki bazı işyerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak belirlenen M.K. ve Ü.Ö'nün evlerinde arama yapan polis, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen levye, tornavida ve kapı kesme makası ile çalıntı olduğu düşünülen bazı malzemeler ele geçirdi.



Olaylarla ilgili M.K ve Ü.Ö gözaltına alındı.