Keşan'da Gazeteciye Sözlü Saldırı İddiası

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş, Keşan'da görev yapan basın mensubu Erdoğan Demir'e yapılan sözlü saldırıyı kınadıklarını belirtti.



Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Demir'in yıllardır pek çok basın yayın kuruluşunda çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini ifade etti.





Keşanspor 1959 Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Baygül'ü, meslektaşlarına karşı hakaret içerikli kullandığı sözlerinden dolayı kınadıklarını belirterek, Demir'in yanında olduklarını ifade etti.