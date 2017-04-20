Keşan'da Etkili Yağmur

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının 16 derece olduğu ilçede sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı. Yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi. - Edirne