Keşan'da Doğalgaz Heyacanı

Keşan'da doğalgaz yakma töreni yapıldı.



Kaymakam Nuri Özder, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, doğalgazın ilçede hava kirliliği sorununu bitireceğini söyledi.



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da Keşan adına tarihi bir günün yaşandığını belirterek, "Buradan İpsala'ya, Uzunköprü'ye ve Malkara'ya ve Enez'e doğalgaz gidecek. Bunlar şu anda programlara alınanlar. Doğalgazla birlikte sadece hava kirliliğinden kurtulamayacağız, temiz ve kaliteli bir enerjiye kavuşmuş olacağız." dedi.



Eski Edirne Valisi Dursun Ali Şahin de görevi sırasında doğalgazla ilgili çalışmaların başladığını anımsatarak şunları kaydetti:



"Bir kıvılcım atarak ben buradan ayrıldım ama şimdi gördüm ki, o kıvılcım bugün alev almış. Keşan'ın durumunu biliyorum. Keşan, hava kirliliği yönünde Türkiye'de değil, Avrupa'da dahi isim yapmış bir ilçe. İşte böyle bir ilçenin sağlığı ile uğraşmak, hem genel hem de yerel yönetimin görevlerini bilmesindendir.



Doğalgaz demek medeniyet, temizlik, kolaylık demektir. Özellikle hanımlar için son derece önemlidir. Artık 'Tüp bitti tüp getir, tüpü doldurun, şu tüpçü gelmedi' gibi kelimeler buralarda tarih olacak. Bunun yerine, Allah'ın verdiği bu güzel nimet tadılacak. Hava kirliliğinden öte, burada büyük bir ticari aktivite oluşturulacak."



Daha sonra sembolik olarak doğalgazın ilk ateşi yakıldı.