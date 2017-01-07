Keşan'da Belediye Çalışmaları

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Mustafa Helvacıoğlu, yayalaştırmanın aynı zamanda ticareti destekleyici bir strateji olarak ön plana çıktığını belirtti.



Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmet İnönü Caddesinin trafiğe kapatılmasına Keşan TSO yönetimi ve bazı esnafların destek verdiğini söyledi.



Belediye tarafından yapılan yol düzenleme çalışmaları kapsamında, Caddenin giriş ve çıkışlarına dubalar konulduğunu dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:



"Yayalaştırma aynı zamanda ticareti destekleyici bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır. Bu adım sürekli ifade ettiğimiz gibi trafiğin, alışverişin yoğun olarak yaşandığı şehir merkezinden uzaklaştırılması sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Çevre kalitesi ve ticaretin artması açısından oldukça önemli olan trafik sorunu, araçların verdiği genel rahatsızlık, araç gürültüsü, hava ve sokak kirliliği ile şehir ticaretine olumsuz etkileri gibi faktörler sorunu önemli bir noktaya taşımıştır.



Trafik akışının yaya dolaşımının yoğun olduğu alanlarda yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdı. Cadde ve sokakların trafiğe kapatılması ve sadece yayaların kullanımına açılmasının önemini kavramak ile birlikte bazı çekinceleri de beraberinde getirebilir. Bu kapsamda en büyük çekincelerden biri de işletmelerimizin ve esnafımızın nakliye konusunda yaşanması muhtemel sorunlarıdır. Belirli saatlerde yükleme metotlarıyla bu konunun da bir düzene gireceğinden hiç şüphemiz yok."