Keşan'da 14 Pakistanlı Kaçak Yakalandı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Kılıçköy'de jandarma ekibi tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen 14 Pakistanlı kaçak yakalandı.



Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine E.T. yönetimindeki minibüsü Kılıçköy'de durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen 14 Pakistanlı kaçak yakalandı. Kaçaklar ve sürücü E.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



- Edirne