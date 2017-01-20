Keşan'da 1 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde polis tarafından durdurulan bir araçta, yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala Karayolu üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada, yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkarılmak istenen 1 ton kaçak beyaz kum midyesi ele geçirdi. Midyelere el konulurken, araçta bulunan F.D. ve R.D. gözaltına alındı.



Midyeler, teslim edildikleri Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize dökülürken, 2 şüpheli haklarında 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - Edirne