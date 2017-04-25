Keşan'da "1 Kan 1 Fidan" Projesi
Keşan ilçesinde, Türk Kızılayı Keşan Şubesi, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliğinde, "1 Kan 1 Fidan" Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Keşan ilçesinde, Türk Kızılayı Keşan Şubesi, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliğinde, "1 Kan 1 Fidan" Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Keşan Şubesi ekibinden Dr. Güler Ateş, flebotomistler Semra Erkan, Ülkü Pekcan ve Güray Ören, kan bağış için yüksekokulun bahçesine kurulan konteynerde kan veren üniversite öğrencilerine yardımcı oldu.
Öte yandan, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Adil Oğuzhan, Keşan Orman İşletme Müdürü Mustafa Sümbül, Keşan Orman Fidanlık Şefi Özlem Uyulgan, TÜİK Bölge Müdürü Kenan Çelebi, kan bağışı sırasında konteynırı ziyaret ederek, bağışçılara çam fidanı hediye etti.