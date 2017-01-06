Keşan Beyaza Büründü

EDİRNE (AA) - Keşan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi ve ilçe merkezi beyaza bürüdü.



Yetkililerin kar lastiği ile ilgili yaptığı uyarılara rağmen hazırlıksız yakalanan sürücüler özellikle yokuşlarda ilerlemekte zorluk yaşadı.



Araçların yolda kalması durumuna şehir içerisinde çok sık rastlanmasa da toplu taşıma araçları, yolcu indirdikten sonra yeniden yola devam etmekte zorlandı.



Keşan'ın çeşitli bölgelerinde ise adeta kartpostallara yakışacak görüntüler yaşandı. Çocuklar karın tadını, kartopu oynayarak çıkarttı.