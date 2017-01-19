Keşan Belediyesinden İhtiyaç Sahiplerine Giysi Yardımı

Keşan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımında bulundu.



Belediyeden yapıla yazılı açıklamada, belediyenin eski binasında ikinci el giysi biriminin oluşturulduğu ifade edildi.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Vatandaşlardan kullanmadıkları erkek ve erkek çocuk kıyafetleri getirmelerini bekliyoruz. Birimdeki büyük erkek ve erkek çocuk kıyafetleri sona ermektedir. ve bu tür kıyafetlere kış ayında daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kıyafetleri teslim etmek için Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün '714 11 85-714 10 26' numaralı telefonlardan '1262' dahiliyi çevirerek adreslerini bildirmeleri veya teslim etmek istedikleri eşyaları Keşan Belediyesi'nin eski binasında ikinci katta bulunan ikinci el giysi merkezine teslim etmeleri rica olunur."