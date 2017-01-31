Kervansaray Termal'in Satış İptali, Satış Saatinde Geldi

BURSA'da, Kervansaray Yatırım Holding'e bağlı üç büyük otelden biri olan Kervansaray Termal, sahibinin bir bankaya olan kredi borcu yüzünden Bursa 7'nci İcra Müdürlüğü'nce satışa çıkarıldı. Otelin 53 milyon lira bedel karşılığı bugün yapılacak satış işlemine hazırlanırken, İstanbul 7'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nin satışı durdurma kararı geldi. Karar üzerine satış iptal edilirken, Adliye Sarayı İcra Satış odası önünde toplanan çok sayıda alıcı şaşkınlık yaşadı.



Bursalı tekstilci Sayılgan Ailesi'ne ait Kervansaray Yatırım Holdinge'e bağlı Bursa, Antalya ve Bodrum'da oteller bulunuyor. Kervansaray Yatırım Holding'in kredi kullandığı Alman Aareal Bank AG, 64,6 milyon Euro'luk alacağı için İcra takibi başlattı. Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi, Çekirge Meydanında, Eski Kaplıca ve 5 yıldızlı Kervansaray Otel binası 53 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.



İstanbul 10'uncu İcra Müdürlüğü'nde açılan icra dosyası, daha sonra Bursa 7'nci İcra Müdürlüğü'ne gönderildi ve 31 Ocak satışın gerçekleştirileceği ilan edildi.



Otelin Bursa 7'nci İcra Müdürlüğü'nce, bugün saat 14.30'da satışa çıkarılacağı öğrenen alıcılar, Bursa Adliye Sarayı İcra Satış odası önünde toplandı. Belediye tellalı, otelin satışı için anons yapmaya hazırlanırken, 7'nci İcra Müdür Yardımcıları İstanbul 7'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nce usuldeki bir eksiklik nedeniyle 2017/129 esas, 120 kararla satışın durdurulmasına verilen kararı, salonu dolduran alıcılara okudu.



İcra Müdür yardımcıları, yeni bir satış kararı verilinceye kadar, otel satışının olmayacağını söylediler. - Bursa