Kerpiç Evlerin Çatıları Çökme Tehlikesine Karşın Kardan Temizleniyor

Konya'da kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde ev ve iş yerlerinin çatıları çökme tehlikesine karşın temizlenmeye başlandı.



Son bir ayda Konya'nın en fazla kar yağışının düştüğü ilçelerden olan Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde, ev ve işyerlerinin çatıları da kar yığınlarıyla doldu. Aralıklarla süren kar yağışının durmasının ardından karla dolan çatılar, çökme riski tehlikesine karşı vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı. Özellikle, kerpiç ve eski evlerin bulunduğu ilçelere bağlı dış mahallelerdeki yapılara ait çatı ve damların yağan karın yükünü kaldıramayacağı endişesini taşıyan aileler, temizlenmesi için seferber oldu. Çatı ve damlara çıkan ev ve bina sahipleri beden gücüyle ellerindeki küreklerle, saatlerce süren çalışma sergilerken, bazıları da ücret karşılığında anlaştıkları kişiler vasıtasıyla kar yükünden içerisinde oturduğu yapıları korumaya çalıştı.



Hüyük ilçesine bağlı Sonsuz Şükran Köyü'nde ise kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından sanatçılara ait kerpiç evlerin çatıları kardan temizlendi. Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nün görevlisi Mustafa Akyüz, yaptığı açıklamada, bu yılki gibi bir kar yağışını ömründe görmediğini belirtti. Son bir ay içerisinde aralıklarla yağan her kar yağışının ardından arkadaşlarıyla birlikte kerpiç evlerin çatısına çıkarak kardan arındırmaya çalıştıklarını anlatan Akyüz, "Sanatçılarımızın yaz döneminde kaldığı kerpiç evlerin çatılarındaki kar yükünden dolayı zarar görmemesi için yaklaşık bir aydır sürdürdüğümüz yoğun mesai halen sürüyor. Çatıları beden gücüyle küreme yaparak temizliyoruz. Burada çok sayıda kerpiç ev var, o yüzden çalışma günlerce sürüyor. Bunca zorluğa rağmen, karın yaşattığı güzellikleri Sonsuz Şükran Köyü'nde de görebiliyoruz" dedi.



Diğer yandan, ilçe merkezlerinde kar yığınlarının yere düşme tehlikesi bulunan binalarda da önlem amacıyla bazı vatandaşlar tarafından çatılarda kar temizliği yapılması dikkat çekiyor. - KONYA