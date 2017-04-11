Kerkük'teki Kriz Sona Erdi: Kürt Bayrakları İndirildi

Kerkük'te bayrak krizi sona erdi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kaynakları, Kürt bayraklarının indirildiğini açıkladı.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

NRT haber sitesinde yer alan fotoğrafta bir kamu binasında sadece Irak bayrağı bulunuyor.



ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki göstererek, "Kerkük'te milli bayrağın dışında orada ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Ben bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün. Irak merkezi yönetimi onu doğru bulmadığını açıkladı. Bizler de aynı şekilde buradan uyarıyı yapıyoruz. Çünkü Kerkük Kürtlerindir safsatasına biz Türkiye olarak uymuyoruz. Kerkük, Türk Arap Kürt hepsinindir. Bizimdir diye bir iddia içine girmeyin bedeli ağır olur. Türkiye ile münasebetlerinizi bozarsınız. O bayraklarınızı hemen indirin Irak milli bayrağı ile yola devam edin. Yoksa geldiğimiz noktadan geri adım atmak zorunda kalırsınız" dedi.

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