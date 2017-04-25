Kerkük'te Uyuşturucu İmalathanesine Baskın

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde "ilk kez" bir uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.



Kerkük Polis Müdürü Albay Hattab Ömer, düzenlediği bir basın toplantısında, "Polisin Kerkük kent merkezinde gerçekleştirdiği baskında ilk kez bir uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Baskında uyuşturucu imalatında kullanılan cihazlar ve 9 torba uyuşturucu tozu ile 51 koli hap ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı." dedi.



"Kerkük için tehlikeli bir gelişme"



Kentte ilk defa bir uyuşturucu imalathanesi bulunduğuna dikkati çeken Ömer, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.



Ömer, 'Bu, Kerkük için tehlikeli bir gelişme. Dolayısıyla gerek basın yayın kuruluşlarının gerekse halkın bu konuda bize vereceği destek çok önemli. Bu beyaz terörün Kerkük'te yaygınlaşmasının önlenmesi için herkesin katkısı şart." diye konuştu.



"Uyuşturucu maddeleri Basra'dan geliyor"



Kerkük Polis Müdürü, uyuşturucu imalatı için kullanılan maddelerin kaynağına ilişkin şunları söyledi:



"Gerek bu imalathane baskınında gözaltına alınan iki şüphelinin, gerekse daha önceki baskınlarda tutuklanan zanlıların ifadeleri bu maddelerin başta ülkenin güneyindeki Basra kenti olmak üzere güney illerinden getirdiğini ortaya koyuyor. Burada imal edilen uyuşturucu maddeler ülkenin kuzeyine daha sonra da İran sınırına transfer ediliyor."