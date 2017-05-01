Kerkük'te Türkmenlere Yönelik Kaçırma Olayları

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenlere yönelik kaçırma olaylarının arttığı bildirildi.



AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, "Kerkük'te yaşanan bayrak krizinden sonra Türkmen sivillere yönelik kaçırma ve soygun olayları arttı." dedi.



"Üniversiteli bir genç okul çıkışında güvenlik güçlerinin gözü önünde silahlı gruplarca kaçırıldı." diyen Kazancı, "Kerkük Petrol Şirketi'nde bir memur da evinin önünden kaçırıldı. Bunların serbest bırakılmaları için ailelerinden binlerce dolarlık fidye istiyorlar." diye konuştu.



Kazancı, Türkmenlere karşı söz konusu kaçırma olaylarından dolayı kentteki güvenliğin büyük bölümünü elinde bulunduran Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni sorumlu tuttu.



Türkmen esnaflar tehdit ediliyor



Kerkük'teki Türkmen sivillerin kaçırılmasının yanında iş yerlerinin de soyulduğunu ifade eden Türkmen yetkili Kazancı, "Türkmenlere ait 12 iş yeri soyuldu. Kimliği belirlenemeyen maskeli kişiler bir marketi basarak kasadaki tüm paraları silah zoruyla aldı. Türkmen esnafları tehdit eden bu eylemler halen devam ediyor." şeklinde konuştu.



Kerkük'te Türkmenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulayan Kazancı, Kerkük Valisini göreve çağırdı.