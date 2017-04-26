Kerkük'te Petrol Boru Hattına Sabotaj

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyindeki Bay Hasan petrol kuyularına bağlı boru hattına kimliği belirlenemeyen kişilerce sabotaj düzenlendiği bildirildi.



Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Kerkük'ün kuzeyindeki Sergeran Nahiyesine bağlı Derke köyü yakınında bulunan Bay Hasan petrol kuyularına bağlı boru hattına kimliği belirlenemeyen kişilerce daha önce döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu tahribat meydana geldi." ifadelerini kullandı.



Hüseyin, boru hattına yapılan saldırının petrol akışını nasıl etkileyeceğine dair ellerinde henüz bilginin olmadığını söyledi.



Kerkük İlçe ve Nahiyeler Polis Müdürü Albay Serhat Kadir, petrol boru hattı bölgesinde devriye gezen Peşmerge güçlerinin geçişi sırasında yere döşenen bir bombanın infilak ettiğini ancak can kaybının yaşanmadığını kaydetti.