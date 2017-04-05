Kerkük'te Ikby Bayrağı Asılmasına Tepki

Irak Meclisi'nin en büyük grubu Ulusal Koalisyon (Şii) lideri Ammar el-Hekim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait bayrakların Kerkük'teki hükümet binalarından indirilmesini ve orada sadece ülke bayrağının asılı kalmasını istedi.



Hekim, ülkenin doğusundaki Diyala kentinde yaptığı basın toplantısında, "Arap ve Türkmenlerin iradesine başvurmadan Kerkük'te Kürt bayrağının asılması uygun olmayan ve acele edilen bir eylemdi." dedi.



Hekim, "Kerkük Valisi ve kent il meclisine IKBY bayrağını indirip, orada sadece Irak bayrağını asması çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Irak Meclisi, Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onaylamıştı.



Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği, 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta Salı günü yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.



Kerkük'ün statüsü



ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı.



2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referandum a gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.



Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.