Kerkük İlahi Grubu Konseri

KERKÜK İLAHİ GRUBU KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Kerkük İlahi Grubu Konseri

KERKÜK İLAHİ GRUBU KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bağcılar

Mekan : Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Sancaktepe, 3/6C Sk. No: 3

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : KERKÜK İLAHİ GRUBU KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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