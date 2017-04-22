Kerkük İlahi Grubu Konseri
KERKÜK İLAHİ GRUBU KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
KERKÜK İLAHİ GRUBU KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bağcılar
Mekan : Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Sancaktepe, 3/6C Sk. No: 3
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : KERKÜK İLAHİ GRUBU KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io