Kerimcan Durmaz Üzerinde Daire Parası Taşıyor!

Sosyal medya sayesinde ünlü olan Kerimcan Durmaz, kendisini bile şaşırtan bir zenginliğe kavuştu. Geçtiğimiz aylarda Samsun'da uğradığı saldırı sonrası medyada daha az görünmeye çalışan Durmaz, önceki akşam katıldığı bir yaş günü partisinde değeri yüzbinlerce lirayı bulan takılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YURT DIŞINA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Samsun'da uğradığı saldırı sonucu ülkeyi terk etmek kararı alan Kerimcan Durmaz, yurt dışına yerleşmekten vazgeçip yeniden işlerine odaklandı. Yaşadığı saldırı sonrası bazı önlemlar alan, sahne alacağı mekânları titizlikle araştırıp inceleyen, güvenlik görevlisi talebinde bulunan ve sosyal medyada tepki çekecek paylaşımlar yapmaktan kaçınmaya başlayan Durmaz, önceki gün 'Ah Mazi by My Cabaret'deydi. Gecede bir arkadaşının doğum günü kutlayan internet fenomeni, değeri binlerce lirayı bulan takılarıyla dikkat çekti.

TAKILARI SERVET DEĞERİNDE

Ünlülerle birlikte çektirdiği fotoğrafları ve sıradışı sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden söz ettiren Durmaz, her ne kadar şöhretle birlikte kazancının çok fazla arttığı yönündeki haberlere tepki gösterse de üzerindeki takılar bunun aksini söylüyordu. Durmaz'ın gecede koluna taktığı saatin değerinin 11 bin euro, bilekliğinin 25 bin dolar, pırlanta yüzüğünün 30 bin euro, taş yüzüğünün ise 15 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

İşte Durmaz'ın takılarının ve değerleri:

Altın saat : 11 bin euro (44 bin TL)

Bileklik : 25 bin dolar (95 bin TL)

Altın ve taşlı yüzük : 15 bin dolar (57 bin TL)

Pırlanta yüzük: 30 bin euro (120 bin TL)

Kerimcan Durmaz'ın üzerinde taşıdığı takıların toplam değeri 316 bin lirayı buluyor. Yani Türkiye şartlarında bir daire parası.