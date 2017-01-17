Kerimcan Durmaz, Üzerinde 300 Bin Liralık Takıyla Görüntülendi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz katıldığı bir doğum gününde takılarıyla dikkat çekti. Kerimcan Durmaz'ın takılarının değeri şoke etti.

UZUN SÜREDİR ORTALARDA YOK

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, geride bıraktığımız yılın son günlerinde Samsun'da sahne aldığı bir mekânda saldırıya uğramış ve uzun bir süre ortalarda görünmemişti.

ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yaşadığı saldırı sonrası bazı önlemlar alan, sahne alacağı mekânları titizlikle araştırıp inceleyen, güvenlik görevlisi talebinde bulunan ve sosyal medyada tepki çekecek paylaşımlar yapmaktan kaçınmaya başlayan Durmaz, önceki gün 'Ah Mazi by My Cabaret'deydi. Gecede bir arkadaşının doğum günü kutlayan internet fenomeni, değeri binlerce lirayı bulan takılarıyla dikkat çekti.



ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Durmaz, her ne kadar şöhretle birlikte kazancının çok fazla arttığı yönündeki haberlere tepki gösterse de üzerindeki takılar bunun aksini söylüyordu. Kerimcan Durmaz'ın gecede koluna taktığı saatin değerinin 11 bin euro, bilekliğinin 25 bin dolar, pırlanta yüzüğünün 30 bin euro, taş yüzüğünün ise 15 bin dolar olduğu ortaya çıktı.



